Объявлена российская цена переиздания легендарного телефона Nokia 6310

Телефоны
Сегодня в 13:25
Объявлена российская цена переиздания легендарного телефона Nokia 6310Он стал выносливее
Недавно компания HMD Global выпустила новую версию легендарного кнопочного телефона Nokia 6310 линейки Originals. Стала известна его стоимость в России.
Купить новый Nokia 6310 можно в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и магазинах партнёров в двух цветах — зелёном и чёрном. Устройство стоит 4490 рублей.
Nokia 6310 получил крупный закругленный экран диагональю 2,8 дюйма. У телефона есть специальный режим, позволяющий не напрягать зрение, с увеличенными шрифтами. Также в Nokia 6310 есть полюбившаяся многим «Змейка», FM-радио и музыкальный проигрыватель. Аппарат может работать до 19,45 часа в режиме разговора. В режиме ожидания заряд держится до 21,7 дня. Телефон имеет поликарбонатный корпус.