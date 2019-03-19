Объявлена российская цена самой доступной Nokia с интернетом

Ориентировочная розничная цена новинки составляет 2 790 рублей. В России Nokia 210 доступен в красном, сером и черных цветовых вариантах.

Телефон предлагает форм-фактор моноблока с кнопочной клавиатурой, камеру, магазин приложений и браузер Opera Mini. Он оснащается 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA, FM-радио, светодиодным фонариком, аккумулятором ёмкостью 1020 мАч.

Заявленное время автономной работы — 20 дней работы в режиме ожидания и 18 часов работы в режиме разговора. Размеры составляют 120,8 х 53,49 х 13,81 мм, а вес — 82 грамма.