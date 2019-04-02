Объявлена российская цена стодолларового смартфона Nokia 1 Plus

Компания HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 1 Plus в России. Это сверхбюджетная модель на международном рынке предлагающаяся по цене всего 99 долларов.

В России Nokia 1 Plus доступен в в трёх цветовых вариантах — красном, чёрном и синем, по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей

Смартфон оснащается 5,45-дюймовым IPS-дисплеем соотношением сторон 18:9 и разрешением FWVGA+ (480 x 960 пикселей), камерами на 8 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 2500 мАч. Аппаратной платформой стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6739WW, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Nokia 1 Plus работает под управлением операционной системы Android 9 Pie (Go edition), оптимизированной для моделей начального уровня. Размеры составляют 145,04 х 70,4 х 8,55 мм.