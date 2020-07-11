Объявлена временная скидка на бюджетный Huawei с NFC и большим аккумулятором

Магазин предлагает модель Huawei P smart Z с объёмом памяти 64 ГБ. В обычное время он стоит 12 990 рублей. В период с 13 по 15 июля будет доступна скидка по купону и промокоду «GIANT1100». Она начнёт действовать с 10:00 по московскому времени. Смартфон можно будет приобрести за 8 990 рублей.

Huawei P smart Z оснащён аккумулятором на 4000 мАч, экраном диагональю 6,59 дюйма, двойной камерой (16 + 2 Мп), модулем NFC для бесконтактной оплаты.