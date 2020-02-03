Объявлены цена и дата старта продаж Huawei Mate 30 Pro в России

Ранее смартфон можно было купить только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине. Теперь же он станет доступен в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах. Продажи запланированы на 7 февраля 2020 года.

Напомним, Huawei Mate 30 Pro работает на процессоре Kirin 990, имеет четверную основную камеру, сенсорные боковые грани, которые заменяют физические кнопки управления громкостью, и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Остальные характеристики можно посмотреть в нашем обзоре (равно как и узнать достоинства и недостатки аппарата).

Стоимость Huawei Mate 30 Pro составит 69 999 рублей без учёта скидок и специальных предложений.