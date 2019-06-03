Объявлены цены и дата начала продаж нового Huawei с выдвижной камерой в России

Безрамочный экран смартфона получил диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340×1080 пикселей. Отсутствие рамок и вырезов на дисплее обеспечивается выдвижным модулем с фронтальной камерой и положением сканера для отпечатка пальца на задней панели устройства. Датчик селфи-камера имеет 16 Мп и интеллектуальные алгоритмы съёмки. Основная камера смартфона — двойная с датчиками на 16 и 2 Мп.

Работает Huawei P Smart Z на четырёхядерном процессоре Kirin 710F. Оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, который позволяет аппарату работать до 14 часов без подзарядки при активном использовании интернета в сетях 4G.

Смартфон появится в продаже 10 июня по цене 19 990 рублей. Устройство доступно в чёрном, синем и зелёном цвете корпуса.