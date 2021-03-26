Объявлены лучшие смартфоны на iOS и Android

Специалисты заявили, что iPhone 12 Pro Max — лучший iPhone этого года и один из лучших среди всех смартфонов 2021. Авторы отметили, что модель 12 Pro Max хоть и стоит на $100 больше, чем 12 Pro, она может предоставить больше часов жизни батареи, больший дисплей и лучшую камеру. Из минусов специалисты отметили вес смартфона, но это может понравиться любителям тяжёлых девайсов.

Лучшим Android-смартфоном назвали Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Лучшей бюджетной моделью признали OnePlus Nord N10 5G, а лучшим смартфоном по жизни батареи — OnePlus Nord N100.