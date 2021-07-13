Объявлены наиболее склонные к перегреву смартфоны

Данные для рейтинга были взяты за первую половину 2021 года. Самыми горячими признали смартфоны Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Pro. Оба они построены на процессоре Snapdragon 888, и результаты говорят об этой платформе не очень хорошо. Meizu 18 может разогреваться до 37,2 градуса по Цельсию, а Xiaomi Mi 11 Pro — до 36,42.

Также в рейтинге есть ASUS ROG Phone 5, iQOO 7 и Samsung Galaxy S21+. Они греются примерно до 33 градусов по Цельсию. Склонными к перегреву также являются модели на процессоре Snapdragon 870.