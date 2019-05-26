Названы первые смартфоны и планшеты Huawei, которые выйдут на рынок после запрета на Android

На рынки стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Среди них есть и Россия. Это будут первые устройства Huawei, которые каким-то образом выйдут после отказа Google сотрудничать с китайской компанией и предоставлять ей право пользоваться операционной системой Android.

Заявки на регистрацию Huawei подала ещё 8 мая, до того, как развернулся конфликт с правительством США. Как компания будет выкручиваться в сложившейся ситуации, пока неясно.

Напомним, на днях Huawei исключили и из ассоциации SD Card Association. Это значит, что компания больше не сможет использовать карты памяти в своих смартфонах.