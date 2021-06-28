Объявлены производители смартфонов на разогнанном флагманском процессоре Snapdragon 888 Plus

В Snapdragon 888 Plus будет увеличена частота CPU Kryo 680 до 2,995 ГГц (с 2,84 ГГц). Кроме того, процессор для обработки искусственного интеллекта покажет 20-процентный прирост производительности.

Сообщается, что первыми производителями, которые воспользуются Snapdragon 888 Plus, станут ASUS, Honor, Motorola, Vivo и Xiaomi. Коммерческие устройства должна будут анонсировать в третьем квартале 2021 года.

По сравнению с запуском Snapdragon 865 Plus у анонса нового чипсета появилось больше партнёров. По слухам, Snapdragon 888 Plus установят в новый ASUS ROG Phone. Также Honor подтвердила, что чипсет можно будет найти в смартфонах серии Magic3.