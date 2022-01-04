Объявлены российские цены антикризисного флагманского смартфона Samsung S21 FE

6,4-дюймовый FHD+ дисплей аппарата Dynamic AMOLED 2X имеет частоту обновления 120 Гц. Samsung обещает, что Galaxy S21 FE 5G будет работать от одного заряда целый день использования. В смартфон установлен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство можно зарядить смартфон более чем на 50% за 30 минут. Есть и обратная беспроводная зарядка.

Селфи-камера тут представлена 32-Мп датчиком, а основная — двумя 12-Мп и одним 8-Мп (телефото). Конечно, есть модуль NFC.

В России Galaxy S21 FE 5G поступает в продажу сегодня, 4 января 2022 года. Версия с 128 ГБ памяти стоит 59 990 рублей, а с 256 ГБ — 66 990 рублей.