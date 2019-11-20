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Объявлены российские цены доступного Vivo V17 с 48-Мп камерой

Предзаказ с сегодняшнего дня
Сегодня компания Vivo представила на российском рынке смартфон V17. Он оснащён камерой с основным датчиком на 48 Мп и аккумулятором на 4500 мАч.

В качестве аппаратной основы у V17 выступает процессор Qualcomm Snapdragon 665. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Поддерживает карты памяти MicroSD до 256 ГБ.

Диагональ экрана устройства равна 6,44 дюйма, разрешение — 2400 × 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Камера, как мы уже упоминали, оснащена датчиком Sony IMX582 на 48 Мп, а также сенсорами на 8 Мп, 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера 32-мегапиксельная.

Смартфон поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, имеет порт USB Type-C. Работает под управлением Android 9.0 Pie.

Продажи Vivo V17 начнутся 6 декабря, с сегодняшнего дня уже можно сделать предзаказ. В подарок при оформлении можно получить смартфон Y11. Стоимость новинки составит 22 990 рублей.