Объявлены российские цены флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве свой новый флагманский смартфон Mi 9. Продажи на международном рынке и в Китае начались в конце февраля, а в России он появится только сейчас.

Смартфон получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, он занимает 90,7% передней панели, что заметно выше, чем у предшественника Mi 8 с 83,66% и Apple iPhone XS Max с 84,29%. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Всё это защищено стеклом Corning Gorilla Glass 6.