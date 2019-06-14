Объявлены российские цены флагманского Xperia 1

На задней панели сверху посередине у телефона расположена тройная основная камера. Она имеет датчики на 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп с двукратным оптическим зумом и автофокусировкой по глазам. Разрешение матрицы фронтальной камеры равно 8 Мп.

Аппаратной основой устройства стал процессор Snapdragon 855. Xperia 1 имеет 6 ГБ оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также аккумулятор ёмкостью 3330 мАч с поддержкой технологии адаптивной зарядки, которая помогает избежать излишней нагрузки на батарею. Сканер отпечатков пальцев у модели расположен на правом боку. Телефон представлен в четырёх цветах: сером, чёрном, фиолетовом и белом.