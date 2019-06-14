Объявлены российские цены флагманского Xperia 1

Xperia 1 оснащён 6,5-дюймовым дисплеем с оригинальным соотношением сторон 21:9. Из-за этого устройство выглядит очень вытянутым (скорее всего, будет торчать из среднестатистического кармана). Такой выбор соотношения сторон, по заявлению Sony, обусловлен тем, что 21:9 — это оригинальный формат для показа фильмов. То есть, смартфон позволяет увидеть полноценную картинку.
На задней панели сверху посередине у телефона расположена тройная основная камера. Она имеет датчики на 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп с двукратным оптическим зумом и автофокусировкой по глазам. Разрешение матрицы фронтальной камеры равно 8 Мп.
Аппаратной основой устройства стал процессор Snapdragon 855. Xperia 1 имеет 6 ГБ оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также аккумулятор ёмкостью 3330 мАч с поддержкой технологии адаптивной зарядки, которая помогает избежать излишней нагрузки на батарею. Сканер отпечатков пальцев у модели расположен на правом боку. Телефон представлен в четырёх цветах: сером, чёрном, фиолетовом и белом.
Рекомендованная розничная цена смартфона — 79 990 рублей. Предзаказ на устройство можно сделать с 14 по 23 июня. В комплекте со смартфоном по предзаказу покупатели получают наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM3, которые стоят в официальном магазине 28 тысяч рублей.