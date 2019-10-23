Объявлены российские цены мощных бюджетников Realme
В качестве аппаратной основы Realme 5 выступает процессор Snapdragon 665. Экран смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 720 x 1600 пикселей. Есть также небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры, которая, кстати, 13-мегапиксельная.
Основная же камера устройства четверная: 12 + 8 + 2 + 2 Мп. Поддерживает Realme 5 аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Смартфон получил чип NFC — и это является эксклюзивной «фишкой» для России.
Старшая модель оснащена уже более мощной платформой Snapdragon 712, 6,3-дюймовым экраном. Имеет также четыре датчика изображения в основной камере, но на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. В отличие от Realme 5, к сожалению, не получила модуля NFC для бесконтактной оплаты. Аккумулятор у смартфона обладает ёмкостью 4035 мАч.
Стоит младшая модель (3 ГБ + 64 Гб) 12 990 рублей. По предзаказу, который стартует 24 октября и продолжится до 28 октября, — 11 990 рублей. Старшая модель (4 ГБ + 128 ГБ) оценена в 16 990 рублей (15 990 рублей по предзаказу).