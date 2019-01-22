Объявлены российские цены на флагманский смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2310 пикселей), фронтальной камерой на 25 Мп, основной двойной камерой на 48 Мп и с 3D TOF-датчиком, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Аппаратной основой стал флагманский процессор Kirin 980, уже использующийся в смартфонах Huawei Mate 20 и Honor Magic 2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.

Приём предварительных заказов на Honor View 20 стартует 23 января 2019 года. Смартфон предлагается в версиях 6+128 ГБ за 37 990 рублей и 8+256 ГБ за 44 990 рублей.