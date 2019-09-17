Объявлены российские цены на новейшие смартфоны и телефоны Nokia

Компания HMD Global начала принимать в России предзаказы на новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также новые кнопочные телефоны – защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, раскладной Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.

Все устройства появятся в продаже в России осенью 2019 года. Самый дорогой смартфон Nokia 7.2 предлагается в версии 4+64 ГБ по рекомендованной розничной цене 19990 рублей. Он доступен бирюзовом, серебристом и графитовом цветовых вариантах. Более доступный Nokia 6.2 предлагается в версии 3+32 ГБ за 14990 рублей в черном и серебристом цветах.