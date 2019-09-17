Объявлены российские цены на новейшие смартфоны и телефоны Nokia

Компания HMD Global начала принимать в России предзаказы на новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также новые кнопочные телефоны – защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, раскладной Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Все устройства появятся в продаже в России осенью 2019 года. Самый дорогой смартфон Nokia 7.2 предлагается в версии 4+64 ГБ по рекомендованной розничной цене 19990 рублей. Он доступен бирюзовом, серебристом и графитовом цветовых вариантах. Более доступный Nokia 6.2 предлагается в версии 3+32 ГБ за 14990 рублей в черном и серебристом цветах.
Nokia 800 Tough – первый противоударный кнопочный телефон Nokia. Он телефон защищен от попадания воды и пыли, а также падений. Он станет доступен в черном цвете по цене 7990 рублей.
Nokia 2720 Flip — классический раскладной телефон, который обрел новые функции. В телефоне предустановлены приложения WhatsApp и Facebook, есть поддержка голосового помощника Google Ассистент. Телефон появится в магазинах в черном цвете по цене 6490 рублей.
Nokia 110 – простой т доступный кнопочный телефон с MP3-плеером, FM-радио, камераой и предустановленными игры, в том числе «Змейкой». Его предложат в синем, черном и розовом цветах по рекомендованной розничной цене 1790 рублей с октября 2019 года.