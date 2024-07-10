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Опубликовано 10 июля 2024, 16:00
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Объявлены российские цены на новые складные смартфоны Samsung Z Fold6 и Flip6

МТС запускает предзаказ
МТС объявил о начале приема предварительных заказов на новую линейку складных смартфонов и смарт-часов Samsung с поддержкой ИИ. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. Приобрести устройства можно будет онлайн или в розничных магазинах МТС с 24 июля.
Объявлены российские цены на новые складные смартфоны Samsung Z Fold6 и Flip6

© Samsung

На презентации в Москве МТС представила флагманские складные устройства, отметив их повышенную производительность и технические характеристики. Покупатели могут оформить предварительный заказ на эти устройства в различных цветах и конфигурациях.

Samsung Galaxy Z Fold6:

  • 12/256 ГБ - 189 990 руб.

  • 12/512 ГБ - 199 990 руб.

  • 12/1 ТБ - 229 990 руб.

Samsung Galaxy Z Flip6:

  • 12/256 ГБ - 119 990 руб.

  • 12/512 ГБ - 129 990 руб.

Серия Fold доступна в сером, розовом и голубом цветах, а серия Flip - в сером, голубом, мятном и желтом. Все смартфоны поставляются с рассрочкой 0-0-24. Кроме того, покупатели Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат наушники Samsung Buds3 Pro в качестве подарка.

Для тех, кто заинтересовался Samsung Galaxy Watch7:

  • LTE 40 мм - 25 990 руб.

  • LTE 44 мм - 28 490 руб.

Варианты расцветки включают зеленый и серебристый для 40-миллиметровой версии и зеленый и белое золото для более крупного 44-миллиметрового варианта. На часы также действует рассрочка 0-0-12.

Samsung Galaxy Buds3 и Buds3 Pro стоят 14 490 рублей и 19 990 рублей соответственно, доступны в серебристом и белом цветах с возможностью рассрочки 0-0-12.