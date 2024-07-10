Объявлены российские цены на новые складные смартфоны Samsung Z Fold6 и Flip6

На презентации в Москве МТС представила флагманские складные устройства, отметив их повышенную производительность и технические характеристики. Покупатели могут оформить предварительный заказ на эти устройства в различных цветах и конфигурациях.

Samsung Galaxy Z Fold6:

12/256 ГБ - 189 990 руб.

12/512 ГБ - 199 990 руб.

12/1 ТБ - 229 990 руб.

Samsung Galaxy Z Flip6:

12/256 ГБ - 119 990 руб.

12/512 ГБ - 129 990 руб.

Серия Fold доступна в сером, розовом и голубом цветах, а серия Flip - в сером, голубом, мятном и желтом. Все смартфоны поставляются с рассрочкой 0-0-24. Кроме того, покупатели Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат наушники Samsung Buds3 Pro в качестве подарка.

Для тех, кто заинтересовался Samsung Galaxy Watch7:

LTE 40 мм - 25 990 руб.

LTE 44 мм - 28 490 руб.

Варианты расцветки включают зеленый и серебристый для 40-миллиметровой версии и зеленый и белое золото для более крупного 44-миллиметрового варианта. На часы также действует рассрочка 0-0-12.

Samsung Galaxy Buds3 и Buds3 Pro стоят 14 490 рублей и 19 990 рублей соответственно, доступны в серебристом и белом цветах с возможностью рассрочки 0-0-12.