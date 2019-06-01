Объявлены российские цены на новый бюджетный смартфон от Nokia

Напомним, HMD Global занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia с 2016 года. В четверг компания презентует сразу несколько смартфонов среднего класса по недорогим ценам.

Nokia 6.2 является упрощённой версией Nokia X71. В новинке для российского рынка будет двойная основная камера, вместо тройной. Внешне же смартфон ничем не отличается от X71. Имеет 6.2-дюймовый дисплей и отверстие для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Сканер отпечатка пальца у него располагается на задней панели. Внутренней памяти у смартфона либо 64, либо 128 ГБ, оперативной — 4/6 ГБ, процессор Snapdragon 660. Ёмкость аккумулятора равна 3500 мАч.

Телефон станет частью программы Android One. Российская цена Nokia 6.2 составит 18 990 рублей.