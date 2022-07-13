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Объявлены российские цены недорогих камерафонов Tecno Camon 19

RGBW-модуль был создан совместно с Samsung
Тecno объявил о старте продаж линейки смартфонов Camon 19 и раскрыл их цены. Топовые модели Camon 19 выделяются большим экраном с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96 и 8 ГБ оперативной памяти.
Объявлены российские цены недорогих камерафонов Tecno Camon 19

Camon 19 PRO оснащен 6,8-дюймовым FHD+ экраном с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96. Для России доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенной на 128 ГБ с возможностью увеличения через microSD. Заявлен аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. За фото и видео отвечает основной разработанный совместно с Samsung RGBW-модуль 64 Мп, телеобъектив с двойным оптическим зумом на 50 Мп и портретный модуль 2 Мп.

Обладателям же Camon 19 и Camon 19 Neo доступны оперативная память 6 ГБ и 128 ГБ с возможностью расширения, аккумулятор на 5000 мАч и поддержка двух симкарт. За фото и видео в первой модели отвечают RGBW-модуль 64 Мп и портретный модуль 2 Мп, а второй вы найдете селфи-камеру на 32 Мп и основную на 48 Мп.

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Новинки поступят в продажу после 18 июля. Цена модели Camon 19 PRO составит 21 990 рублей, Camon 19 будет доступен за 17 990 рублей, Camon 19 Neo можно будет приобрести за 16 990.

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