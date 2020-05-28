Объявлены российские цены недорогих Xiaomi Redmi Note 9 с NFC

Что касается Redmi Note 9, то он работает на процессоре MediaTek Helio G85 и имеет четверную камеру. Она включает в себя основной датчик на 48 и вспомогательные — сверхширокоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины. Смартфон оснащён аккумулятором на 5020 мАч. Имеется разъём для наушников, модуль NFC и два слота для SIM-карт.

Стоимость Redmi Note 9 в России за версию с 3 ГБ + 64 ГБ составит 16 990 рублей. За версию 4 ГБ + 128 ГБ — 18 990 рублей. Смартфон в продаже с 11 июня.

Redmi Note 9 Pro же получил камеру получше: в качестве основного датчика — 64-мегапиксельный. Можно снимать в формате RAW. У смартфона есть специальный Pro-режим для видео. В качестве аппаратной основы у телефона выступает Snapdragon 720G. Смартфон тоже получил аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и поддержку быстрой 30-ваттной зарядки. У Redmi Note 9 Pro также есть NFC-модуль.

Смартфон оценён в России в 23 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ.