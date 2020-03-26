Объявлены российские цены новейших флагманов Huawei P40

Напомним, компания анонсировала три модели линейки — P40, P40 Pro и P40 Pro Plus. Они получили отличные камеры, способные делать хорошие снимки даже при съёмке в условиях низкого освещения.

Все модели построены на процессоре Kirin 990 5G. Отличаются аппараты друг от друга иными характеристиками, в основном, конечно, камерой. Если у P40 тройная камера, то у P40 Pro — четверная, а у P40 Pro Plus — пятимодульная. У двух старших моделей экран имеет обтекаемые края.

Итак в России оформить предзаказ на Huawei P40 и Huawei P40 Pro можно со 2 апреля 2020 года. При этом в подарок можно получить беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3). С 10 апреля стартуют открытые продажи. Базовая модель смартфона будет стоить 49 999 рублей, а старшая — 69 999 рублей. В России устройства будут доступны в мерцающем серебристом и чёрном цветах. Кроме того, на смартфонах будет работать бесконтактная оплата Huawei Pay.