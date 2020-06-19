Объявлены российские цены нового бюджетного смартфона Motorola

moto G8 оснащён основной камерой с датчиками на 16 Мп, 8 Мп (ультраширокоугольная) и на 2 Мп (макросъёмка). Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, который позволяет устройству работать автономно до 40 часов.

Модель работает на процессоре Snapdragon 665, использует 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Корпус смартфона имеет водоотталкивающее покрытие. Устройство работает на базе облегченной версии Android 10 без лишних предустановленных программ.

До конца июня купить moto G8 в цвете «белый жемчуг» можно будет только в сети магазинов «Ситилинк». Затем смартфон появится в магазинах других розничных партнёров. Рекомендованная розничная цена составит 13 990 рублей, а до 30 июня устройство можно будет купить за 11 990 рублей.