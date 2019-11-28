Объявлены российские цены нового доступного смартфона Motorola с хорошей камерой

Moto G8 Plus получил многомодульную камеру с датчиками на 48 Мп (основной), 16 Мп (экшн-камера) и 5 Мп (датчик глубины). Второй сенсор позволяет снимать широкоформатные видео на ходу. Изображение остаётся чётким благодаря улучшенной стабилизации. Фронтальная камера включает в себя датчик на 25 Мп.

Экран у новинки 6,3-дюймовый с разрешением Full HD+. Соотношение сторон у него 19:9. Работает Moto G8 Plus на процессоре Snapdragon 665, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной (можно расширить до 512 ГБ картами microSD).

Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАч. Одного заряда батареи хватает на 40 часов работы. Поддерживает быструю зарядку (8 часов автономной работы за 15 минут питания от сети).

Аппарат сейчас можно купить в цвете «Космический Синий». Ещё один вариант цветового исполнения корпуса — «Космический Красный» — поступит в продажу до конца года.

Приобрести Moto G8 Plus можно уже с сегодняшнего дня, 28 ноября. Цена его равна 16 990 рублей, однако в честь «чёрной пятницы» и до конца года Motorola предлагает смартфон за 14 990 рублей.