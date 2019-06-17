Объявлены российские цены нового флагмана Xiaomi Mi 9T

Телефон оснащён AMOLED-дисплеем с диагональю 6,39 дюйма. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера же вынесена на отдельный выдвижной модуль, что делает смартфон практически безрамочным. По заверениям представителей компании, модуля должно хватить на 300 тысяч рабочих циклов. Датчик фронталки, кстати, имеет разрешение 20 Мп. Основная камера у устройства тройная (48+8+13 Мп).

Работает смартфон на восьмиядерном процессоре Snapdragon 730. Чуть менее мощном, чем у топовой китайской версии K20 Pro (там Snapdragon 855). Аккумулятор у Mi 9T имеет ёмкость 4000 мАч (хватает на 152 часа прослушивания музыки). Поддерживается быстрая 27-ваттная зарядка. Устройство работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Наконец, у смартфона есть чип NFC для бесконтактной оплаты.

Версия Mi 9T с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти будет стоить в России 25 990 рублей. С 6 ГБ + 128 ГБ — 28 990 рублей. В продажу смартфон поступит 28 июня в официальных магазинах. Первые покупатели получат в подарок также беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.