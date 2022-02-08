Объявлены российские цены последнего флагманского смартфона Huawei

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Объявлены российские цены последнего флагманского смартфона HuaweiМодели P50 Pro
Сегодня, 8 февраля, состоялась российская презентация флагманского смартфона Huawei P50 Pro. Мы узнали, сколько этот смартфон будет стоить у нас в стране.
Huawei P50 Pro вышел ещё летом 2021 года, поэтому мы уже давно знаем его характеристики. Напомним основные:
- 5-нм процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G;
- OLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением 1228 x 2700 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- камера из четырёх модулей: основной 50 Мп с оптической стабилизацией изображения + 64 Мп (перископная) + 13 Мп (ультраширик) + 40 Мп (чёрно-белый датчик);
- селфи-камера широкоугольная на 13 Мп;
- аккумулятор ёмкостью 4360 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт по проводам и 50 Вт без проводов;
- сервисов Google нет.
В России Huawei P50 Pro в конфигурации 8 + 256 ГБ стоит 89 999 рублей. Предзаказ можно оформить с 8 февраля 15:00 по московскому времени.