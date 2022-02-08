Объявлены российские цены последнего флагманского смартфона Huawei

Модели P50 Pro

Сегодня, 8 февраля, состоялась российская презентация флагманского смартфона Huawei P50 Pro. Мы узнали, сколько этот смартфон будет стоить у нас в стране.