Объявлены российские цены стильного смартфона Realme в кожаном корпусе

В создании устройства принимал участие дизайнер Наото Фукасава. За внешний вид аппарата дали премию iF Design Award, своего рода «Оскар» в мире дизайна. В качестве аппаратной основы Realme GT Master Edition выступает процессор Snapdragon 778G 5G. В смартфоне установлена система парового охлаждения Vapor Chamber Cooling System.

Realme GT Master Edition оснащается аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. От 0 до 100% он может зарядиться за 33 минуты.

Что касается камеры, то в ней установлен главный датчик изображения на 64 Мп. Экран устройства поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Его диагональ составляет 6,43 дюйма.

С 5 октября и до 7 ноября Realme GT Master Edition можно будет купить по акционной цене. Версию 6+128 ГЮ — за 29 990 рублей (скидка 6 000 рублей), а версию 8+256 ГБ — 32 990 рублей (скидка 7 000 рублей).