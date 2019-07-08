Объявлены российские цены сверхбюджетного Xiaomi Redmi 7A

Новая модель отличается от своего предшественника Redmi 6A, главным образом, улучшенными процессором и аккумулятором. Аппаратной основой устройства стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 439, поддерживает телефон батарея ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Redmi 7A имеет 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+. Устройства оснащён основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп с искусственным интеллектом. Разблокировать смартфон можно при помощи распознавания лица.

В продажу Redmi 7A поступит 9 июля в онлайн-магазине. В обычных магазинах купить смартфон можно будет с 15 июля. Устройство доступно в двух спецификациях: с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти (7 490 рублей) и с 2 ГБ + 32 ГБ (8 490 рублей).