Ferra
Телефоны
Сегодня 16:50

Объявлены российские цены сверхбюджетного Xiaomi Redmi 7A

Меньше 10 тысяч рублей
Один из самых дешёвых смартфонов под брендом Redmi появился в России. Презентованный в мае Redmi 7A с завтрашнего дня можно будет купить в официальном онлайн-магазине меньше чем за 10 тысяч рублей.

Новая модель отличается от своего предшественника Redmi 6A, главным образом, улучшенными процессором и аккумулятором. Аппаратной основой устройства стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 439, поддерживает телефон батарея ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Redmi 7A имеет 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+. Устройства оснащён основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп с искусственным интеллектом. Разблокировать смартфон можно при помощи распознавания лица.

В продажу Redmi 7A поступит 9 июля в онлайн-магазине. В обычных магазинах купить смартфон можно будет с 15 июля. Устройство доступно в двух спецификациях: с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти (7 490 рублей) и с 2 ГБ + 32 ГБ (8 490 рублей).

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...