Объявлены российские цены удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE

Этот смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 90 Гц. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G. В системе камер установлены датчики изображения на 64 Мп, 8 Мп (ультраширик) и 5 Мп (телефото макро). Селфи-камера представлена 20-Мп датчиком. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4250 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.

В России Xiaomi 11 Lite 5G NE будет продаваться по цене 29 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 34 990 рублей за версию 8 ГБ + 128 ГБ. Продажи начнутся 28 октября. Предзаказ можно будет оформить в период с 21 по 27 октября. При покупке в период с 25 по 27 октября смартфон будет стоить 27 990 рублей. Также можно будет получить подарок.