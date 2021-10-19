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Объявлены российские цены удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE

Самый дешёвый вариант — около 30 тысяч рублей
Сегодня во время российской презентации Xiaomi представила удешевлённый флагманский смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE.
Объявлены российские цены удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE

Этот смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 90 Гц. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G. В системе камер установлены датчики изображения на 64 Мп, 8 Мп (ультраширик) и 5 Мп (телефото макро). Селфи-камера представлена 20-Мп датчиком. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4250 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.

В России Xiaomi 11 Lite 5G NE будет продаваться по цене 29 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 34 990 рублей за версию 8 ГБ + 128 ГБ. Продажи начнутся 28 октября. Предзаказ можно будет оформить в период с 21 по 27 октября. При покупке в период с 25 по 27 октября смартфон будет стоить 27 990 рублей. Также можно будет получить подарок.