Объявлены российские цены улучшенного бюджетника Galaxy A20s

В смартфоне появился датчик камеры с ультраширокоугольным объективом, углом обзора 120° и разрешением 8 Мп. Также есть сенсор глубины на 5 Мп, позволяющий снимать фотографии с эффектом размытия фона. Итого, камера является тройной.

Экран у смартфона 6,5-дюймовый, остался аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч, восьмиядерный процессор. На задней панели аппарата располагается сканер отпечатков пальцев, также доступна разблокировка лицом. Предлагается с объёмом оперативной памяти в 3 ГБ и встроенной в 32 ГБ.

Galaxy A20s продаётся в чёрном, синем и красном цветах по цене 13 990 рублей.