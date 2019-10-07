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Объявлены российские цены улучшенного бюджетника Galaxy A20s
Главные изменения коснулись камеры
Samsung привезла в Россию новый смартфон Galaxy A20s. По сравнению с предшественником, устройство имеет улучшенную камеру.
В смартфоне появился датчик камеры с ультраширокоугольным объективом, углом обзора 120° и разрешением 8 Мп. Также есть сенсор глубины на 5 Мп, позволяющий снимать фотографии с эффектом размытия фона. Итого, камера является тройной.
Экран у смартфона 6,5-дюймовый, остался аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч, восьмиядерный процессор. На задней панели аппарата располагается сканер отпечатков пальцев, также доступна разблокировка лицом. Предлагается с объёмом оперативной памяти в 3 ГБ и встроенной в 32 ГБ.
Galaxy A20s продаётся в чёрном, синем и красном цветах по цене 13 990 рублей.
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