Телефоны
Сегодня 15:42
Объявлены российские программы, которые будут устанавливать на все смартфоны с января 2021 года
И браузеры, и поисковики
Минцифры России начало принимать заявки от разработчиков на внесение их программ в список российского ПО, обязательного для предустановки на смартфоны и другие устройства. Стало ясно, какие категории приложений будут рассматриваться, и когда начнётся их установка на гаджеты.
Как пишет ТАСС, предустанавливать будут российские браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, голосовых помощников, новостные агрегаторы, социальные сети, офисное программное обеспечение, антивирусные программы.
Отобранное ПО будет установлено на смартфонах, планшетах, смарт-телевизорах, ноутбуках и персональных компьютерах. Заявки будут принимать до 1 декабря 2020 года.
Как уточняет «РИА Новости», российские приложения будут устанавливать на все продаваемые в стране устройства, произведённые после 1 января 2021 года.