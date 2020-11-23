Объявлены российские программы, которые будут устанавливать на все смартфоны с января 2021 года

Как пишет ТАСС, предустанавливать будут российские браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, голосовых помощников, новостные агрегаторы, социальные сети, офисное программное обеспечение, антивирусные программы.

Отобранное ПО будет установлено на смартфонах, планшетах, смарт-телевизорах, ноутбуках и персональных компьютерах. Заявки будут принимать до 1 декабря 2020 года.

Как уточняет «РИА Новости», российские приложения будут устанавливать на все продаваемые в стране устройства, произведённые после 1 января 2021 года.