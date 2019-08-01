Объявлены самые быстрые смартфоны

Первое место рейтинга занял игровой смартфон от ZTE — Axon 10 Pro 5G. Он получил 409 008 баллов. В качестве аппаратной основы для устройства выступает Qualcomm Snapdragon 855 с модемом 5G X50.

На втором месте расположился новенький ASUS ROG Phone 2 на улучшенной платформе Snapdragon 855 Plus. Его результат — 390 015 баллов.

Третье место занял также игровой смартфон iQOO Neo на Snapdragon 845. Он получил 330 801 баллов. На четвёртом месте — первый серийный 5G-смартфон от Huawei Mate 20 X 5G с 299 866 баллами. Он работает на собственном процессоре компании Kirin 980. Пятое место отдали ещё одному смартфону китайцев — Honor 9X Pro на Kirin 810.