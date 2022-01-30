Объявлены самые популярные производители смартфонов по итогам 2021 года

По данным Omdia, в 2021 году было поставлено более 1,3 млрд смартфонов. Это на 3,4% больше, чем в 2020 году.

Итак, самым популярным производителем смартфонов стал Samsung. За ним следуют Apple и Xiaomi. Huawei, которая раньше была третьей по продажам, опустилась на 9-е место в общем рейтинге. Компания даже отстала от своей бывшей «дочки» Honor.

Главным победителем в 2021 году стала Realme, у которой продажи выросли на 48,6%, больше, чем у других крупных производителей. Решение LG уйти с рынка смартфонов также помогло Motorola. Бренд увеличил поставки.