Объявлены самые популярные в России смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей

Первой в списке упоминается модель Xiaomi POCO M3. Она в среднем стоит 13,7 тысячи рублей. За ней следует Xiaomi Redmi 9A, у которого меньше памяти. Он и стоит меньше — 8,9 тысячи рублей. Есть в списке и смартфон Redmi 9С подороже — за 11,2 тысячи рублей. У него есть поддержка модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Ещё россияне часто покупали Xiaomi POCO M3 Pro с 48-мегапиксельной камерой. Он оценён в 15 тысяч рублей. Интересует пользователей AliExpress Россия и Xiaomi Redmi Note 10.

Далее в списке идут модели Realme, в том числе Narzo 30 5G за 14,4 тысячи рублей и Realme C21 за 8,2 тысячи рублей.

Не обошёлся рейтинг без Xiaomi Redmi 9 с аккумулятором на 5020 мАч. Его цена в среднем составила 9,2 тысячи рублей.

В конце списка упоминаются смартфоны Samsung — Galaxy A12 и Galaxy A02. Они стоят 12,9 тысяч рублей и 10,9 тысячи рублей соответственно.