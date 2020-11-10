Объявлены самые продаваемые смартфоны в мире

Пять позиций в рейтинг принадлежат смартфонам Samsung. В основном это устройства серии Galaxy A. Тем не менее, пальма первенства досталась iPhone 11. По всему миру было продано более 16 млн единиц этой модели.

На втором месте тоже стоит устройство Apple — iPhone SE. Почти вровень с ним идёт Samsung Galaxy A21s.

В список также входят Xiaomi Redmi Note 9/Redmi 10x 4G, Redmi 9A и Redmi 9.