Объявлены самые продаваемые в России смартфоны всех ценовых категорий

Объявлены самые продаваемые в России смартфоны всех ценовых категорийВ принципе, ничего удивительного
В первом квартале этого года россияне верны “традициям”: по данным Яндекс.Маркета, наиболее продаваемыми смартфонами стали iPhone (несмотря на санкции), Xiaomi и Realme, передает “Российская Газета”.
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Если говорить про смартфоны дороже 25 тыс рублей, то здесь, как и всегда, лидирует Apple со своими iPhone: в топ-5 вошли iPhone 11 на 64 ГБ и iPhone 13 на 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ, iPhone 14 Pro 256 ГБ и iPhone 14 Pro 128 ГБ.
Но чаще всего, делится Яндекс.Маркет, россияне на площадке покупали смартфоны средней ценовой категории, а если точнее, то realme и Xiaomi. В этом топе можно увидеть такие смартфоны как realme 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а также русифицированные версии Xiaomi Redmi Note 10S.
Но помимо среднебюджетного сегмента realme и Xiaomi также стали “лидерами” в бюджетном сегменте (до 5 тыс. рублей). Здесь отличились Realme C30 и Xiaomi Redmi A1+.
Почему россияне выбирают именно эти смартфоны – объясняет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru: “iPhone в России больше, чем смартфон — это единственный имиджевый мобильник высокого уровня, а также своего рода инвестиция. Устройства Apple слабее Android-смартфонов теряют в цене на вторичном рынке и гораздо дольше сохраняют высокую скорость работы на поздних версиях операционной системы”.
Касаемо среднебюджетных смартфонов, Харитонов считает, что выбор российских покупателей “полностью рационален”, эксперты дали бы аналогичные рекомендации по выбору смартфона.
Xiaomi A1+ и realme C30 — это современные заменители кнопочных телефонов. Это две экстремально доступных модели в ценовом сегменте, где даже Samsung не способен работать из-за слишком жёсткого бюджета на конечное устройство