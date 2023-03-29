Объявлены самые продаваемые в России смартфоны всех ценовых категорий

Если говорить про смартфоны дороже 25 тыс рублей, то здесь, как и всегда, лидирует Apple со своими iPhone: в топ-5 вошли iPhone 11 на 64 ГБ и iPhone 13 на 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ, iPhone 14 Pro 256 ГБ и iPhone 14 Pro 128 ГБ.

Но чаще всего, делится Яндекс.Маркет, россияне на площадке покупали смартфоны средней ценовой категории, а если точнее, то realme и Xiaomi. В этом топе можно увидеть такие смартфоны как realme 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а также русифицированные версии Xiaomi Redmi Note 10S.

Но помимо среднебюджетного сегмента realme и Xiaomi также стали “лидерами” в бюджетном сегменте (до 5 тыс. рублей). Здесь отличились Realme C30 и Xiaomi Redmi A1+.

Почему россияне выбирают именно эти смартфоны – объясняет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru: “iPhone в России больше, чем смартфон — это единственный имиджевый мобильник высокого уровня, а также своего рода инвестиция. Устройства Apple слабее Android-смартфонов теряют в цене на вторичном рынке и гораздо дольше сохраняют высокую скорость работы на поздних версиях операционной системы”.

Касаемо среднебюджетных смартфонов, Харитонов считает, что выбор российских покупателей “полностью рационален”, эксперты дали бы аналогичные рекомендации по выбору смартфона.