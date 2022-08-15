Обязательно ли отключать на смартфоне геолокацию

Геолокация нужна для работы многих приложений на смартфоне. Благодаря этой функции вы можете пользоваться мобильным устройством как GPS-навигатором, смотреть прогноз погоды, заказывать такси и многое другое.

Но что случится, если вы отключите определение местоположения на вашем устройстве? Прежде всего, все приложения, для работы которых нужна эта функция, перестанут нормально работать. Более того, если вдруг вам нужно будет указать где-то адрес, то вам придётся всё вводить вручную каждый раз. Поэтому имеет смысл отключать эту функцию разве что на какое-то время.

Когда вы пользуетесь смартфоном как навигатором, то аккумулятор разряжается быстрее. Но это происходит не из-за того, что активирована геолокация, а из-за того, что в это время постоянно подгружаются различные данные: информация о погоде, о местоположении и пр.

Узнать, какие приложения на телефоне используют функцию определения местоположения, можно через «Настройки». Там вам нужно найти пункт «Локации», где вы увидите, какие приложения недавно получали доступ к геолокации. Если же вы хотите посмотреть, у каких вообще приложений есть доступ к этой функции, то вам нужно будет перейти в раздел «Разрешения приложений».