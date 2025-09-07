Обзор камерам Google Pixel 10 сделали на основе 100 фотографий котов

Так, у Pixel 10 три камеры, включая 5-кратный оптический зум. Это оказалось очень полезным: можно снимать животных или выступления, не приближаясь слишком близко. Особенно это актуально с котами — попробуй подойди, и пушистый друг уже убежал.

10,8-Мп телефото даёт чёткие кадры, и разница с 48-Мп основной камерой заметна, но не критична. В отличие от многих других смартфонов, здесь дополнительный модуль не выглядит «лишним».