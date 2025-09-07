Обзор камерам Google Pixel 10 сделали на основе 100 фотографий котов

Обзор камерам Google Pixel 10 сделали на основе 100 фотографий котовВот что понял автор
Так, у Pixel 10 три камеры, включая 5-кратный оптический зум. Это оказалось очень полезным: можно снимать животных или выступления, не приближаясь слишком близко. Особенно это актуально с котами — попробуй подойди, и пушистый друг уже убежал.
10,8-Мп телефото даёт чёткие кадры, и разница с 48-Мп основной камерой заметна, но не критична. В отличие от многих других смартфонов, здесь дополнительный модуль не выглядит «лишним».
Google традиционно силён в вычислительной фотографии. Цвета стали теплее и естественнее, а детали — точнее. Даже чёрных котов, которых обычно сложно сфотографировать, Pixel 10 передаёт отлично: видны отдельные волоски, нет пересветов от солнца. Серый кот тоже получился детализированным, без размытости.
Особенно автору приятно, что смартфон хорошо справляется с движением. Коты редко сидят спокойно, но большинство снимков вышли резкими. Для ночной съёмки «по-прежнему нет равных» режиму Night Sight — фото в полумраке остаются яркими и чёткими.
Если кратко, с телефото, качественной цветопередачей и отличной ночной съёмкой Pixel 10 станет отличным выбором для тех, кто любит фотографировать — будь то коты, дети или просто повседневные моменты.