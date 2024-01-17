Обзор Samsung Galaxy S24 Ultra с ценой и фото смартфона утек в сеть за несколько часов до анонса

В обзоре были представлены подробности о новых функциях смартфона, фотографии и цены для европейского рынка: €1479 за модель с 256 ГБ памяти, €1579 за версию на 512 ГБ и €1819 за 1 ТБ вариант.

Galaxy S24 Ultra получил 6.8-дюймовый плоский экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Рама устройства выполнена из титана, что придает ему дополнительную прочность и элегантность.