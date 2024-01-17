Обзор Samsung Galaxy S24 Ultra с ценой и фото смартфона утек в сеть за несколько часов до анонса

Обзор Samsung Galaxy S24 Ultra с ценой и фото смартфона утек в сеть за несколько часов до анонсаПу-пу-пу, неловко вышло
В обзоре были представлены подробности о новых функциях смартфона, фотографии и цены для европейского рынка: €1479 за модель с 256 ГБ памяти, €1579 за версию на 512 ГБ и €1819 за 1 ТБ вариант.
Galaxy S24 Ultra получил 6.8-дюймовый плоский экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц.
Рама устройства выполнена из титана, что придает ему дополнительную прочность и элегантность.
Набор тыльных камер включает основную камеру на 200 Мп, широкоугольную на 12 Мп, телевик на 50 Мп с поддержкой зума 5x и телевик на 10 Мп с зумом 3x, а также поддерживается цифровое увеличение до 100x.
Среди ИИ-функций выделяются Live Translate для синхронного перевода разговоров во время звонков и функция Interpreter, позволяющая разделить экран смартфона на две части для отображения перевода.
Флагман работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с продвинутым NPU, отвечающим за работу ИИ-функций. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт.