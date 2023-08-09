Обзор складного Google Pixel Fold, но без использования внутреннего экрана

Складная конструкция телефона позволяет получить широкий 5,8-дюймовый экран в разложенном состоянии. Но Абнер Ли решил «забыть» про такое состояние его телефона.

Кратко говоря, несмотря на большую толщину, Pixel Fold все еще остался удобным для повседневного использования, хоть поначалу было тяжело привыкнуть к сложенным габаритам.

Ширина и габариты устройства вызвали у него сравнение с небольшим планшетом (экран внешнего дисплея у Pixel Fold шире, чем у конкурентов), а не с обычным смартфоном. Такой опыт Ли определенно понравился.

Среди других особенностей смартфона в целом он отметил более высокую кнопку питания, в которой размещен датчик отпечатков пальцев, увеличенное время автономной работы, дисплей с высокой частотой обновления и улучшенную производительность.