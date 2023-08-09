Обзор складного Google Pixel Fold, но без использования внутреннего экрана

Обзор складного Google Pixel Fold, но без использования внутреннего экранаОпыт необычный
Новейший складной смартфон Google Pixel Fold хоть и не является традиционным компактным устройством, в сложенном виде он все равно меньше своих собратьев. Так, обозреватель 9to5Google решили рассмотреть смартфон компании со стороны обычного компактного смартфона, то есть без использования внутреннего дисплея.
Складная конструкция телефона позволяет получить широкий 5,8-дюймовый экран в разложенном состоянии. Но Абнер Ли решил «забыть» про такое состояние его телефона.
Кратко говоря, несмотря на большую толщину, Pixel Fold все еще остался удобным для повседневного использования, хоть поначалу было тяжело привыкнуть к сложенным габаритам.
Ширина и габариты устройства вызвали у него сравнение с небольшим планшетом (экран внешнего дисплея у Pixel Fold шире, чем у конкурентов), а не с обычным смартфоном. Такой опыт Ли определенно понравился.
Среди других особенностей смартфона в целом он отметил более высокую кнопку питания, в которой размещен датчик отпечатков пальцев, увеличенное время автономной работы, дисплей с высокой частотой обновления и улучшенную производительность.