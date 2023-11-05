Обзорщик назвал лучшие смартфоны в бюджете 15-20 тысяч рублей

Realme 10 (MediaTek Helio G99). В играх с этим процессором графика у вас будет чуть хуже, чем у Redmi Note 12, но работает в целом он всё равно хорошо. Яркость экрана у смартфона 1000 нит, частота обновления - 90 Гц. К сожалению, ни в нём, ни в Redmi Note 12 нет стереодинамиков.