Обзорщик назвал лучшие смартфоны в бюджете 15-20 тысяч рублей

Обзорщик назвал лучшие смартфоны в бюджете 15-20 тысяч рублейМожете покупать любой из них
На YouTube-канале Arstayl перечислили самые качественные и надёжные на сегодня мобильные устройства за 15-20 тысяч рублей.
Xiaomi Redmi Note 12 4G (Snapdragon 685), Xiaomi Redmi Note 12 5G (Snapdragon 4 Gen 1). У этих смартфонов отличные экраны с диагональю 6,7 дюйма и пиковой яркостью 1200 нит. Частота обновления, естественно, здесь 120 Гц. В комплекте с обеими версиями идёт блок зарядки на 33 Вт. Отличаются друг от друга устройства только поддержкой 4G/5G, внешним видом блока камер, процессорами.
Realme 10 (MediaTek Helio G99). В играх с этим процессором графика у вас будет чуть хуже, чем у Redmi Note 12, но работает в целом он всё равно хорошо. Яркость экрана у смартфона 1000 нит, частота обновления - 90 Гц. К сожалению, ни в нём, ни в Redmi Note 12 нет стереодинамиков.
Samsung Galaxy A24 (MediaTek Helio G99). Пиковая яркость у него 1000 нит, частота обновления дисплея - 90 Гц. Хотя при этом экран поменьше, чем у тех, которые указаны выше, - 6,5 дюйма. Единственное - зарядку вам придётся докупать самостоятельно и её максимальная мощность - 25 Вт.
Huawei Nova Y91(Snapdragon 685). На этом смартфоне нет Google-сервисов, но зато есть стерео. Экран тоже огромный: 6,99 дюйма. Однако матрица - IPS с частотой обновления 90 Гц. Также аппарат тяжёлый из-за батареи на 7000 мА*ч.
Oppo A96, Oppo A78. Из них лучше всё-таки брать версию А96. При этом в обоих случаях вам будут доступны экран с частотой обновления 90 Гц, AMOLED-матрицей. На обоих смартфонах стоит процессор Snapdragon 680.