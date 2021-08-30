Обзорщик назвал Realme Narzo 30 лучшим смартфоном до 13 тысяч рублей

Обзорщик назвал Realme Narzo 30 лучшим смартфоном до 13 тысяч рублейДля своей ценовой категории у него отличные характеристики
Ведущий канала Фил отметил, что один из главных минусов устройства - его название. Слово Narzo не имеет никакого значения, производители его просто придумали. А в Google при его вводе появляются только ссылки с минеральной водой "Нарзан".
Хотя в целом оценку смартфон получил высокую. Фил особо отметил 90-герцовый дисплей, плавную работу аппарата, почти полное отсутствие троттлинга, низкую степень нагрева, удобное сворачивание интерфейса. Кроме того, модель удобно держать в руке, а геймеры смогут протестировать на ней многие игры. Камера у Realme Narzo 30 также неплохая: снимки днём получаются качественнее, чем вечером, а при записи видео работает стабилизация.
Из небольших недочётов - довольно толстый и тяжёлый корпус, недостаточно яркий экран, искажение цветов при просмотре отображаемого на дисплее под углом, громкий и неприятное звучание. Ещё при свайпе слева направо появляется "Умный помощник", который автору канала доставлял только неудобства. По его словам, было бы куда эффективнее, если бы там находилась лента Google.
Фил заключил, что Realme Narzo 30 - из тех смартфонов, которые можно порекомендовать всем, чей бюджет ограничен 15 тысячами рублей.