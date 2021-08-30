Обзорщик назвал Realme Narzo 30 лучшим смартфоном до 13 тысяч рублей

Ведущий канала Фил отметил, что один из главных минусов устройства - его название. Слово Narzo не имеет никакого значения, производители его просто придумали. А в Google при его вводе появляются только ссылки с минеральной водой "Нарзан".

Хотя в целом оценку смартфон получил высокую. Фил особо отметил 90-герцовый дисплей, плавную работу аппарата, почти полное отсутствие троттлинга, низкую степень нагрева, удобное сворачивание интерфейса. Кроме того, модель удобно держать в руке, а геймеры смогут протестировать на ней многие игры. Камера у Realme Narzo 30 также неплохая: снимки днём получаются качественнее, чем вечером, а при записи видео работает стабилизация.