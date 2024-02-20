Обзорщик проверил, стоит ли доплачивать за Samsung S24 Ultra вместо S24+Это два очень мощных и надёжных смартфона
Galaxy S24 Ultra стоит гораздо дороже, чем S24 Plus. Но стоит ли оно того? Samsung Galaxy S24 Ultra имеет титановые рамки в отличие от алюминия у S24 Plus, у модели Ultra также более прочное стекло.
В целом S24 Ultra и S24 Plus совпадают по характеристикам дисплеев. У них одинаковая пиковая яркость (2500 нит), разрешение QHD+, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц.
Процессоры стоят на S24 Ultra и S24 Plus разные. Версии S24 Plus для Канады, США и Китая оснащены Snapdragon 8 Gen 3, а остальные страны получили Exynos 2400. Получается, что на S24 Ultra установлен Snapdragon 8 Gen 3, а на S24 Plus — Exynos 2400. Если не касаться игровых возможностей, то оба смартфона — очень быстрые, их производительности точно хватит примерно на 3 года вперёд. В AnTuTu у них тоже почти одинаковое количество баллов. Для игр чуть лучше подходит версия Ultra.
Ёмкость аккумулятора у Ultra составляет 5000 мАч, у Plus — 4900 мАч. Оба смартфона поддерживают зарядку с максимальной мощностью 45 Вт. При одинаковой повседневной нагрузке «жить» чуть дольше будет S24 Plus. Но обоих устройств вам хватит на один день работы.
Селфи-камера в Plus-версии имеет разрешение 12 МП, в Ultra-версии — 10 МП. Записывать видео оба смартфона могут в 4К максимум.
Основная камера у S24 Ultra отличается разрешением 200 МП, а у S24 Plus — 50 МП. При этом какой значительной разницы между ними в качестве снимков на основной объектив нет. По видеовозможностям аппараты тоже очень близки. Правда, версия Ultra всё же лучше, так как имеет телефотообъектив, 5-кратный зум.
Звучит немного объёмнее S24 Ultra по сравнению с S24 Plus. Оба смартфона обновляться будут в течение 7 лет.
Вывод
По большому счёту разница между Samsung Galaxy S24 Ultra и Plus состоит только в дизайне и наличии/отсутствии стилуса.