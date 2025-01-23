Обзорщики объяснили, почему смартфоны Samsung S25 не станут популярными в России

И генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что Samsung Galaxy S25 вряд ли ждет большой успех в РФ, скорее будет «скромное представление с точки зрения покупок». Ничего «революционного», лишь «косметические вещи», связанные с такими деталями, как процессор, камера, аккумулятор.

Линейка Galaxy S25 включает модели S25, S25 Plus и S25 Ultra, все они работают на новом Snapdragon 8 Elite. Модель Ultra может похвастаться 200-Мп камерой с расширенным зумом и улучшенными возможностями работы в условиях низкой освещенности, но другие обновления сосредоточены на программном обеспечении.

Гарнитура Galaxy XR, оснащенная чипом Snapdragon XR2 Plus Gen 2, интегрирует искусственный интеллект для лучшего «погружения» и работает с большинством приложений для Android.

Galaxy Ring 2 оснащен модулем NFC для Samsung Pay и смарт-ключей, более тонким дизайном и увеличенным временем автономной работы.