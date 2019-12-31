Обзорщики сравнили время работы флагмана Samsung при разных разрешениях экрана

В эксперименте участвовали два телефона Galaxy S10 Plus: на одном было настроено разрешение экрана 1080p, а на втором — 1440p. Яркость дисплеев у смартфонов была одинаковой. Авторы теста хотели получить ответ на вопрос, влияет ли разрешение экрана на автономность устройства.

Они запустили таймер и начали включать на смартфонах различные приложения, в том числе игры. Разница в итоге оказалась совсем незначительной. Причём экран Galaxy S10 Plus с разрешением 1080p погас немного раньше.