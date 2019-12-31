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Обзорщики сравнили время работы флагмана Samsung при разных разрешениях экрана
Влияет ли этот показатель на автономность устройства?
Авторы YouTube-канала PhoneBuff продолжают заниматься экспериментами с различными устройствами. На этот раз они протестировали смартфон Samsung Galaxy S10 Plus, а точнее работу его батареи при разных разрешениях экрана — 1440p и 1080p.
В эксперименте участвовали два телефона Galaxy S10 Plus: на одном было настроено разрешение экрана 1080p, а на втором — 1440p. Яркость дисплеев у смартфонов была одинаковой. Авторы теста хотели получить ответ на вопрос, влияет ли разрешение экрана на автономность устройства.
Они запустили таймер и начали включать на смартфонах различные приложения, в том числе игры. Разница в итоге оказалась совсем незначительной. Причём экран Galaxy S10 Plus с разрешением 1080p погас немного раньше.