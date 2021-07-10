Оценена камера удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi

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Сегодня в 16:04
Оценена камера удешевлённого флагманского смартфона XiaomiОна неплохая для устройства такого уровня
Специалисты DxOMark протестировали камеру Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Оказалось, что смартфон вполне неплохо выглядит для своего класса.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G — один из самых дешёвых смартфонов во флагманской линейке компании. Он оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 90 Гц и работает на процессоре Snapdragon 780G. У смартфона есть три камеры в основном блоке: главная, ультраширик и макро.
Общая оценка Xiaomi Mi 11 Lite 5G составила 111 баллов. Отдельно за фото он получил 118 баллов, а за видео — 101 балл.
Оценка в 111 баллов, конечно, не даёт смартфону хорошего места в общем рейтинге DxOMark. Однако он смотрится хорошо в своём классе: дышит в затылок Google Pixel 4a.