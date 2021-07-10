Оценена камера удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite 5G — один из самых дешёвых смартфонов во флагманской линейке компании. Он оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 90 Гц и работает на процессоре Snapdragon 780G. У смартфона есть три камеры в основном блоке: главная, ультраширик и макро.

Общая оценка Xiaomi Mi 11 Lite 5G составила 111 баллов. Отдельно за фото он получил 118 баллов, а за видео — 101 балл.

Оценка в 111 баллов, конечно, не даёт смартфону хорошего места в общем рейтинге DxOMark. Однако он смотрится хорошо в своём классе: дышит в затылок Google Pixel 4a.