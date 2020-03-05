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Оценена ремонтопригодность флагманского смартфона Samsung стоимостью 100 000 рублей
Он оснащён 108-Мп датчиком камеры
Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra стоимостью 100 000 рублей. Результат оказался не самым хорошим.
Эксперты разобрали устройство и рассмотрели его «начинку». Довольно интересно наблюдать за разборкой модуля основной камеры. Можно заметить, насколько велик 108-Мп сенсор смартфона.
Из плюсов специалисты по ремонту отметили крепёжные изделия одного типа, а также тот факт, что многие компоненты аппарата являются модульными и могут быть заменены независимо друг от друга. Однако у смартфона нет разъёма для наушников, что означает ускоренный износ для порта USB-C. Из минусов эксперты назвали трудности при снятии крышки, сложность замены батареи и необходимость замены половины телефона для ремонта дисплея. В итоге по ремонтопригодности Galaxy S20 Ultra заработал лишь три балла из десяти возможных.