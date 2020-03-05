Оценена ремонтопригодность флагманского смартфона Samsung стоимостью 100 000 рублей

Из плюсов специалисты по ремонту отметили крепёжные изделия одного типа, а также тот факт, что многие компоненты аппарата являются модульными и могут быть заменены независимо друг от друга. Однако у смартфона нет разъёма для наушников, что означает ускоренный износ для порта USB-C. Из минусов эксперты назвали трудности при снятии крышки, сложность замены батареи и необходимость замены половины телефона для ремонта дисплея. В итоге по ремонтопригодности Galaxy S20 Ultra заработал лишь три балла из десяти возможных.