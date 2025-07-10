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Опубликовано 10 июля 2025, 15:45
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Очень бюджетный смартфон Redmi 15C прошёл сертификацию — характеристики

И Poco C85 тоже
Очень бюджетный смартфон Redmi 15C прошёл сертификацию. Xiaomi готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Redmi 15C — его изображения уже утекли в сеть. Аппарат станет преемником модели Redmi 14C, вышедшей в августе прошлого года.
Очень бюджетный смартфон Redmi 15C прошёл сертификацию — характеристики

© Redmi

Redmi 15C, судя по утечке, будет доступен в четырёх цветах: синий (Moonlight Blue), оранжевый (Twilight Orange), чёрный (Midnight Black) и зелёный. Устройство получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон уже прошёл сертификацию в Таиланде под номером 25078RA3EA. Почти одновременно сертификацию прошёл и «близнец» Redmi 15C — Poco C85 (номер 25078PC3EG). Вероятно, это одна и та же модель под разными брендами.

Очень бюджетный смартфон Redmi 15C прошёл сертификацию — характеристики

© Redmi

Оба смартфона будут работать только в 4G-сетях. По данным предыдущей сертификации, Redmi 15C получит 6,9-дюймовый экран HD+ с вырезом под фронтальную камеру, аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Очень бюджетный смартфон Redmi 15C прошёл сертификацию — характеристики

© Соцсети

Ожидается, что новинка будет работать на Android 15 с оболочкой HyperOS. Официальный анонс, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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