Redmi 15C, судя по утечке, будет доступен в четырёх цветах: синий (Moonlight Blue), оранжевый (Twilight Orange), чёрный (Midnight Black) и зелёный. Устройство получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон уже прошёл сертификацию в Таиланде под номером 25078RA3EA. Почти одновременно сертификацию прошёл и «близнец» Redmi 15C — Poco C85 (номер 25078PC3EG). Вероятно, это одна и та же модель под разными брендами.