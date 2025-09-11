Очень настойчивый мошенник позвонил одной жертве 17,6 тысячи раз за 8 часов

Выдержка железная

В июне 2025 года самый настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента «Билайна» из Дагестана более 17,6 тысячи раз за восемь часов, сообщили РИА Новости. В среднем на протяжении атаки с 8:00 до 16:00 жертва получала 36 звонков в минуту, но при этом даже не поняла, что подверглась угрозе.