Очень настойчивый мошенник позвонил одной жертве 17,6 тысячи раз за 8 часов

Опубликовано 11 сентября 2025, 19:551 мин.
Очень настойчивый мошенник позвонил одной жертве 17,6 тысячи раз за 8 часовВыдержка железная
В июне 2025 года самый настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента «Билайна» из Дагестана более 17,6 тысячи раз за восемь часов, сообщили РИА Новости. В среднем на протяжении атаки с 8:00 до 16:00 жертва получала 36 звонков в минуту, но при этом даже не поняла, что подверглась угрозе.
Билайн отметила, что с января по август 2025 года её антифрод-система заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов. Наибольшей мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: на абонентов старше 65 лет пришлось 202 миллиона заблокированных звонков, что составляет чуть больше трети всех случаев. При этом мужчины подвергались атакам чаще — 56% случаев.