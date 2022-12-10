Телефоны
13:46, 10 декабря 2022
1 мин.

Очень неплохо: возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали наглядно

Ждем выхода

Основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaom Лэй Цзюнь опубликовал на своей странице в Weibo демонстрацию возможностей камеры в Xiaomi 13 Pro.

Очень неплохо: возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали наглядно

В видеоролике демонстрируются возможности нового устройства Xiaomi, так сказать, в “полевых условиях”. Герой ролика просто ходит по городу, фотографируя людей и пейзажи. Само собой, в видео результаты могут быть какими угодно. Понятнее будет, когда смартфон можно будет взять в руки и самому сделать снимки. Но пока что все говорит о том, что Xiaomi 13 Pro не расстроит своих владельцев.

Ниже вы можете увидеть некоторые фотографии, которые появились в ролике. Само видео вы найдете в источнике, ссылка на который будет ниже.

1 / 4

Фото: Xiaomi

Что обещает нам Xiaomi 13 Pro:

  • Snapdragon 8 Gen 2

  • Более быстрая оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 4.0

  • Тройной модуль камер с дюймовым сенсором Sony IMX989 в основной камере

  • 6,7-дюймовый экран с OLED-дисплеем E6 Samsung

  • Аккумулятор емкостью 4820 мАч

  • 120 Вт проводная и 50 Вт беспроводная быстрая зарядка

Источник фото:Xiaomi
Источник:Weibo
Теги:
#Xiaomi 13
,
#фотографии
Новости партнеров
Новости партнеров