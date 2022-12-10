Очень неплохо: возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали наглядно

Очень неплохо: возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали наглядноЖдем выхода
Основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaom Лэй Цзюнь опубликовал на своей странице в Weibo демонстрацию возможностей камеры в Xiaomi 13 Pro.
В видеоролике демонстрируются возможности нового устройства Xiaomi, так сказать, в “полевых условиях”. Герой ролика просто ходит по городу, фотографируя людей и пейзажи. Само собой, в видео результаты могут быть какими угодно. Понятнее будет, когда смартфон можно будет взять в руки и самому сделать снимки. Но пока что все говорит о том, что Xiaomi 13 Pro не расстроит своих владельцев.
Ниже вы можете увидеть некоторые фотографии, которые появились в ролике. Само видео вы найдете в источнике, ссылка на который будет ниже.
Что обещает нам Xiaomi 13 Pro:
Snapdragon 8 Gen 2
Более быстрая оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 4.0
Тройной модуль камер с дюймовым сенсором Sony IMX989 в основной камере
6,7-дюймовый экран с OLED-дисплеем E6 Samsung
Аккумулятор емкостью 4820 мАч
120 Вт проводная и 50 Вт беспроводная быстрая зарядка