Очень неплохо: возможности камеры Xiaomi 13 Pro показали наглядно

В видеоролике демонстрируются возможности нового устройства Xiaomi, так сказать, в “полевых условиях”. Герой ролика просто ходит по городу, фотографируя людей и пейзажи. Само собой, в видео результаты могут быть какими угодно. Понятнее будет, когда смартфон можно будет взять в руки и самому сделать снимки. Но пока что все говорит о том, что Xiaomi 13 Pro не расстроит своих владельцев.

Ниже вы можете увидеть некоторые фотографии, которые появились в ролике. Само видео вы найдете в источнике, ссылка на который будет ниже.